Вакцина. Фото: Mos.ru

https://racurs.ua/n145200-rossiya-pugaet-mir-obezyanami-iz-za-britanskoy-vakciny-ot-covid-19.html

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Против британской вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 Россия активно проводит кампанию по дезинформации в соцсетях и на телевидении. В то же время россияне показывают свою вакцину, к которой много вопросов, как успешную разработку.

Так Россия пытается заранее нанести пиарньй удар по вакцине, которую разрабатывают Оксфордский университет и фармацевтическая компания AstraZeneca. Об этом сообщает Daily Mail.

Картинки, мемы и видеоклипы, которые россияне используют во время кампании, утверждают, что британская вакцина опасна и превратит людей в обезьян. Как отмечает газета The Times причиной для такого фейка послужил тот факт, что она разрабатывается на основе вируса шимпанзе.

Кроме соцсетей, некоторые из фейков даже транслируют в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым.

Как пишет газета, Россия в основном направила пропаганду на страны, куда хочет продавать свою сомнительную вакцину «Спутник V». Также дезинформация ретранслируется и на западные страны.

Напомним, Украина рассчитывает получить вакцины от COVID-19 производства США и Великобритании в рамках механизма Всемирной организации здравоохранения COVAX.