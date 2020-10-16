Когда частные лаборатории будут бесплатно тестировать на COVID-19, сообщил Минздрав

https://racurs.ua/n145203-kogda-chastnye-laboratorii-budut-besplatno-testirovat-na-covid-19-soobschil-minzdrav.html

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Частные лаборатории начнут тестировать на коронавирус пациентов, анализы которых не будут успевать обработать государственные учреждения. При этом государственные лаборатории должны заключить контракты с частными лабораториями для предоставления таких услуг.

Для пациентов эта процедура будет бесплатной, поскольку средства на тестирование выделены из госбюджета. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 16 октября.

Кабинет министров Украины принял постановление, которым разрешил лабораторным центрам Министерства здравоохранения заключать контракты с частными лабораториями по упрощенной процедуре закупок, — отметил Ляшко.

При этом лаборатории самостоятельно будут решать, нуждаются ли они в помощи, учитывая загруженность и мощности.

Если начнет фиксироваться поступление большего числа образцов, чем способна обработать гослаборатория за сутки, — она будет подключать частную лабораторию и передавать излишки образцов, которые не сможет обработать самостоятельно. В контракте будет прописано количество образцов, которые частная лаборатория может обработать сегодня на сегодня, — пояснил Ляшко.

В таком случае будет работать следующий алгоритм:

пациент с симптомами ОРВИ обращается к своему семейному врачу, в скорую или по телефону горячей линии при областной госадминистрации;

его направляют к дежурному врачу или мобильная бригада делает забор образцов и доставляет их в государственную лабораторию;

государственная лаборатория решает, нужна ли ей помощь, учитывая число образцов и мощности.

По мнению Ляшко, взаимодействие с частными лабораториями расширит объем исследований и поможет уменьшить очереди на тестирование.

Прежде всего, это Киев, Харьков, Одесса, Днепр и Донецкая область, — добавил Ляшко.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает распространяться. Так, за минувшие сутки, 15 октября, вирус был обнаружен у 5 тыс. 992 граждан.