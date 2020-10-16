Владимир Зеленский. Фото:

https://racurs.ua/n145204-zelenskiy-rasskazal-pochemu-hochet-legalizovat-kannabis.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что каннабис поможет тяжелобольным, в частности, онкобольным, переносить заболевание, а также систематически обезболивать их состояние наименее вредным способом.

Президент отмечает, что медицинский каннабис демонстрирует эффективность при депрессии и посттравматических расстройствах, а также является важной частью реабилитации военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский добавил, что сейчас не менее двух миллионов украинцев нуждаются в каннабиноидных препаратах для поддержания надлежащего качества жизни, поэтому предложил народу определить, действительно ли нужна такая инициатива.

Как известно, инициированный президентом опрос не является референдумом. Голосование не будет иметь прямых юридических последствий.

Напомним, ранее мы сообщали, что всенародный опрос от президента Украины 25 октября может стать только первым в списке Владимира Зеленского. В видеообращении президент предположил, что может интересоваться мнением населения еженедельно и ежемесячно.

Зеленский призвал граждан присылать ему собственные варианты вопросов, например — поинтересоваться мнением о легализации оружия, сроке обучения в школе, двойном гражданстве или Еврономерах.