У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146312-u-18-hvoryh-na-covid-19-vyyavlyaut-psyhichni-rozlady-ucheni.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває і вчені продовжують виявляти нові небезпечні для здоров’я сторони цього захворювання.

Майже в кожної п’ятої людини (18%), хворої на COVID-19, протягом трьох місяців після отримання позитивних результатів тесту діагностується психічне захворювання, таке як тривога, депресія або безсоння. Про це повідомляє видання Irish Times з посиланням на результати дослідження британських вчених.

Також учені виявили, що в людей з раніше виявленим діагнозом щодо психічного здоров’я на 65% більше ймовірність діагностування COVID-19, навіть з урахуванням таких факторів ризику як вік, стать, раса тощо.

Це відкриття було несподіваним і потребує подальшого дослідження. Між тим, наявність психічного розладу має бути додана до списку факторів ризику для COVID-19, — наголошують дослідники.

В межах цього дослідження учені проаналізували приблизно 70 млн медичних карт США, включаючи понад 62 тис. випадків захворювання на COVID-19, які не вимагали перебування в лікарні або відвідування відділення невідкладної допомоги.

Виявилося, що частота будь-якого діагнозу психічного захворювання за 14−90 днів після діагностики COVID-19 становила 18,1%, зокрема 5,8% − першим діагнозом.

Для того, щоб вивчити, чи пов’язане це явище безпосередньо з COVID-19, учені порівняли дані із шістьма іншими типами проблем зі здоров’ям за той самий період:

грипом;

іншими інфекціями дихальних шляхів;

шкірною інфекцією;

жовчнокам’яною хворобою;

каменями в сечовивідних шляхах;

переломом великої кістки.

В результаті було зафіксоване майже подвоєння ймовірності виявлення таких розладів — за три місяці після діагностики коронавірусу у 5,8% пацієнтів з COVID-19 вперше було зафіксовано діагноз психічного захворювання, порівняно з від 2,5% до 3,% у групах, з якими їх порівнювали.

Втім, учені закликають поки не робити поспішних висновків. Це не обов’язково означає, що коронавірус впливає безпосередньо на мозок. Зокрема, частину цих розладів могли виявляти лише після інфікування COVID-19 тому, що хворі тільки тоді потрапляли в поле зору медичних фахівців.

Тож, ще потрібно провести додаткові дослідження.

Не дивно, що це трапляється дещо частіше у людей із коронавірусом, які, зрозуміло, переживали, що їм може стати серйозно погано, і яким також доведеться пережити період ізоляції, — прокоментував ці результати почесний професор Лондонського університету королеви Мері Девід Кертіс, який не брав участі у дослідженні.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, як епідемія коронавірусу впливає на сон.