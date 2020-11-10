В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n146312-u-18-bolnyh-covid-19-obnarujivaut-psihicheskie-rasstroystva-uchenye.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается и ученые продолжают выявлять новые опасные для здоровья стороны этого заболевания.

Почти у каждого пятого человека (18%), больного COVID-19, в течение трех месяцев после получения положительных результатов теста диагностируется психическое заболевание, такое как тревога, депрессия или бессонница. Об этом сообщает издание Irish Times со ссылкой на результаты исследования британских ученых.

Также ученые обнаружили, что у людей с ранее выявленным диагнозом относительно психического здоровья на 65% больше вероятность диагностирования COVID-19, даже с учетом таких факторов риска как возраст, пол, раса и т. д.

Это открытие было неожиданным и требует дальнейшего исследования. Между тем, наличие психического расстройства должно быть добавлено к списку факторов риска для COVID-19, — отмечают исследователи.

В рамках этого исследования ученые проанализировали примерно 70 млн медицинских карт США, включая более 62 тыс. случаев заболевания COVID-19, которые не требовали пребывания в больнице или посещение отделения неотложной помощи.

Оказалось, что частота любого диагноза психического заболевания за 14−90 дней после диагностики COVID-19 составляла 18,1%, в том числе 5,8% - первым диагнозом.

Для того, чтобы изучить, связано ли это явление непосредственно с COVID-19, ученые сравнили данные с шестью другими типами проблем со здоровьем за тот же период:

гриппом;

другими инфекциями дыхательных путей;

кожной инфекцией;

желчнокаменной болезнью;

каменями в мочевыводящих путях;

перелом большой кости.

В результате было зафиксировано почти удвоение вероятности обнаружения таких нарушений психики — за три месяца после диагностики коронавируса у 5,8% пациентов с COVID-19 впервые был зафиксирован диагноз психического заболевания, по сравнению с от 2,5% до 3,% в группах, с которыми их сравнивали.

Впрочем, ученые призывают пока не делать поспешных выводов. Это не обязательно означает, что коронавирус влияет непосредственно на мозг. В частности, часть этих расстройств могли проявлять только после инфицирования COVID-19 из-за того, что больные только тогда попадали в поле зрения медицинских специалистов.

Поэтому, еще нужно провести дополнительные исследования.

Неудивительно, что это случается несколько чаще у людей с коронавирусом, которые, разумеется, переживали, что им может стать серьезно плохо, и которым также предстоит пережить период изоляции, — прокомментировал эти результаты почетный профессор Лондонского университета королевы Мэри Дэвид Кертис, который не участвовал в исследовании.

Напомним, ученые недавно установили, как эпидемия коронавируса влияет на сон.