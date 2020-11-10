Стадион «Арена Львов» могут превратить в госпиталь. Фото: tvoemisto.tv

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Стадион «Арена Львов» могут использовать для развертывания мобильного COVID-госпиталя.

Это могут сделать в том случае, если все койки в больницах Львовской области будут заполнены зараженными коронавирусом. Сейчас общая загруженность коек с больными COVID-19 составляет 64,7%. Об этом 10 ноября во время брифинга сообщил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает «Укринформ».

Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем, как возможность спроткомплексы и «Арену Львов», — отметил он.

По словам Чемериса, власти рассматривают вариант привлечения к работе с инфицированными интернов и студентов-медиков.

С начала пандемии коронавируса на Львовщине заразились 34 тыс. 304 человек, от болезни умерли 995 человек. В понедельник, 9 ноября, лабораторные центры провели 1 тыс. 619 ПЦР-тестов, было подтверждено 550 новых случаев. В самом Львове за минувшие сутки заболели 195 человек.

Напомним, крупнейшая спортивная арена Польши — стадион «Народовый» в Варшаве, которая в 2012 году принимала стартовый матч Евро-2012, станет полевым госпиталем для пациентов, которые болеют на COVID-19. Временная больница сможет принять до полутысячи пациентов. Дополнительные кровати разместят в конференц-залах стадиона, их обеспечат кислородной терапией.