Погода в Украине на 11 ноября. Фото: Istock

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Погода в Украине 11 ноября ожидается теплая и преимущественно солнечная, осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +9°.

Днем столбики термометров покажут 4−9° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными, ожидаются заморозки. Температура воздуха составит −1- + 5°. Ветер обещают северо-западный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 11 ноября будет преимущественно пасмурной. Ночью воздух прогреется до 1−3° тепла, а днем — 5−7° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет умеренно прохладной, иногда на небе будут появляться облака. Температура воздуха ночью составит 0−2° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 4−6° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут переменно облачными. Температура воздуха ночью составит 3−9° тепла, а днем воздух прогреется до 9−11° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается прохладная, без осадков. Температурные показатели будут следующими: ночью 0−2° тепла, а днем ​​- 6−8° выше нуля.

Погода в Карпатах 11 ноября будет преимущественно пасмурной. Столбики термометров в темное время суток покажут 3−5° тепла, а днем 7−9° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка Украины 11 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.