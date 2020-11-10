1 млрд грн из COVID-фонда на ремонт дорог Прикарпатья забрало окружение Коломойского. Фото: rudenko.kiev.ua

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Все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на текущий средний ремонт дорог, которые в 2020 году частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО ПБС, которое принадлежит людям из окружения олигарха Игоря Коломойского.

На тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд грн с COVID-фонда выделили четверть необходимой суммы — 916 млн грн. Речь идет о четырех подрядах на ремонт дороги Р-24, Н-10, Н-09 и Т-09−06. Также фирма выиграла два тендера на завершение ремонта дорог Р-20 и Т-09−05. Об этом говорится в расследовании издания «Наші гроші».

На нынешних тендерах конкурентами ПБС были только представители Национальной ассоциации дорожников Украины. В первых трех случаях это ООО «Автомагистраль-Юг» с орбиты бизнесмена Александра Бойко, а в четвертом — ООО «Ростдорстрой» из окружения Геннадия Труханова. Представители картеля торговались с конкурентом неохотно — средняя скидка «ПБС» на всех четырех тендерах по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет менее 4%, — говорится в расследовании.

Два более ранних тендера ПБС разыграло с компаниями с орбиты бизнесмена Араика Амирханяна — ЧП «Полтавабудцентр» и ООО «Строительная компания «Дорлидер». Скидка компании также была несущественной — 5,5%.

Журналисты выяснили, что общество с ограниченной ответственностью ПБС было основано в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванной Непик, которая ранее работала на курорте «Буковель» Игоря Коломойского.

В то время директором «Буковеля» был Александр Шевченко. На нынешних выборах он шел в Ивано-Франковский облсовет от партии «За будущее» бизнес-партнера Коломойского Игоря Палицы. Во время избирательной кампании Шевченко почти ежедневно на собственной странице в Facebook публиковал посты с фотографиями дорожных подрядов ПБС.

Отмечается, что по состоянию на начало ноября ПБС занимает вторую позицию в рейтинге подрядчиков «Укравтодора» по тендерах, проводимых в 2020 году по новым правилам, ограничивающих конкуренцию на торгах в пользу членов НАДУ и крупнейших фирм.

Напомним, Национальная полиция в конце октября вновь получила доплаты для борьбы с коронавирусом. Кабинет министров выделил почти 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции.