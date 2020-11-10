1 млрд грн з COVID-фонду на ремонт доріг Прикарпаття забрало оточення Коломойського. Фото: rudenko.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n146309-1-mlrd-grn-z-covid-fondu-na-remont-dorig-prykarpattya-zabralo-otochennya-kolomoyskogo.html

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Усі тендери Івано-Франківської Служби автодоріг на поточний середній ремонт доріг, які в 2020 році частково були профінансовані грошима Фонду з боротьби з COVID-19, виграло ТОВ ПБС, яке належить людям з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

На тендери сукупною вартістю 3,58 млрд грн з COVID-фонду було виділено чверть необхідної суми — 916 млн грн. Мова йде про чотири підряди на ремонт дороги Р-24, Н-10, Н-09 та Т-09−06. Також фірма виграла два тендери на завершення ремонту доріг Р-20 та Т-09−05. Про це йдеться у розслідуванні видання «Наші гроші».

На цьогорічних тендерах ПБС мав конкурентами лише представників Національної асоціації дорожників України. У перших трьох випадках це ТОВ «Автомагістраль-Південь» з орбіти бізнесмена Олександра Бойка, а в четвертому — ТОВ «Ростдорстрой» з оточення Геннадія Труханова. Представники картелю торгувалися з конкурентом неохоче — середня знижка «ПБС» на усіх чотирьох тендерах по відношенню до очікуваної вартості закупівлі становить менше 4%, — йдеться в розслідуванні.

Два більш ранні тендери ПБС розіграло з компаніями з орбіти бізнесмена Араїка Амірханяна — ПП «Полтавабудцентр» та ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер». Знижка компанії також була несуттєвою — 5,5%.

Журналісти з’ясували, що товариство з обмеженою відповідальністю ПБС було засноване в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванною Непік, яка раніше працювала на курорті «Буковель» Ігоря Коломойського.

В той час директором «Буковелю» був Олександр Шевченко. На цьогорічних виборах він ішов до Івано-Франківської облради від партії «За майбутнє" бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці. Під час виборчої кампанії Шевченко майже щодня на власній сторінці у Facebook публікував пости з фотографіями дорожніх підрядів ПБС.

Зазначається, що станом на початок листопада ПБС займає другу позицію у рейтингу підрядників «Укравтодору» по тендерах, що проводяться у 2020 році за новими правилами, що обмежують конкуренцію на торгах на користь членів НАДУ та найбільших фірм.

Нагадаємо, Національна поліція наприкінці жовтня знову отримала доплати для боротьби з коронавірусом. Кабінет міністрів виділив майже 2 млрд грн на доплати співробітникам Нацполіції.