У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146308-vakcyna-vid-koronavirusu-rozrobnyky-rozpovily-vid-chogo-zalejatyme-vartist.html

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Вакцина від коронавірусу, яку розробляють BioNTech та Pfizer, за попередніми результатами досліджень демонструє ефективність 90%.

У BioNTech розповіли, як формуватиметься ціна цієї вакцини після завершення процесу її розробки та остаточного затвердження, повідомляє агентство Reuters.

За словами стратегічного керівника BioNTech Райана Річардсона, вартість вакцини буде нижчою за ринкову, а ціни будуть диференціюватися між країнами і регіонами. Він зазначив, що ціна вакцини відображатиме ризики, які несуть в процесі її розробки та виробництва приватні інвестори.

Ми намагалися застосовувати збалансований підхід, який враховує, що інновації вимагають капіталу та інвестицій, тому плануємо встановити ціну на нашу вакцину значно нижче типових ринкових ставок, що відображає ситуацію, в якій ми перебуваємо, і з метою забезпечення широкого доступу у світі, — зазначив він.



Більше деталей щодо вартості вакцини він не повідомив. У липні Pfizer домовилася з урядом США про поставку 100 млн доз своєї потенційної вакцини за ціною 39 дол. на імунізацію двома дозами, або 19,5 дол. за дозу (для вакцинації потрібно вводити дві дози з інтервалом 28 днів).

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов всередині жовтня повідомляв, що приблизна вартість вакцини становитиме 37 дол. США.