Які фактори викликають рак, з’ясували вчені

Рак. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146307-yaki-faktory-vyklykaut-rak-z-yasuvaly-vcheni.html

Ракурс

Рак можуть викликати відразу декілька факторів. Вчені виявили механізми, відповідальні за виникнення ракових клітин. З’ясувалося, що гени, які пов’язані з хворобою, змушують нормальні клітини боротися з окислювальним стресом і виробляти нуклеотиди.

Саме це допомагає раковим клітинам виживати і швидко рости. Про це повідомляє Naked science.

Команда з Медичної школи Перельмана при Пенсільванському університеті в США провела експеримент людських клітинах і мишах. Вони вперше надекспресували ген G6PD, який виробляє фермент глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, в клітинах, і з’ясували, що надекспресія перетворює здорові клітини в ракові і призводить до утворення пухлин.

Команда проаналізувала механізми, задіяні в надекспресії гену, і виявилося, що G6PD стимулює вироблення коферменту НАДФ, який допомагає підтримувати окислювальний процес у клітині та захищати її від пошкоджень. Також він відповідає за генерування рибози і стимулює вироблення протонуклеотідов і проліферацію клітин.

Результати дослідження показують, що здатність клітин підтримувати окислювально-відновний баланс і синтезувати нуклеотиди обмежена, і будь-яка клітина може стати раковою, якщо перетне певну межу.

Крім цього, робота доводить, що антиоксиданти фактично підтримують зростання пухлини, а не сповільнюють його. Для нормального росту пухлини потрібен міцний антиоксидантний захист, а боротьба здорових клітин з окислювальним стресом забезпечує раку ідеальне середовище.

Вчені вважають, що їх відкриття пояснює, чому з'єднання, що перешкоджають біосинтезу нуклеотидів, сьогодні є одними з кращих препаратів для лікування раку. До того ж робота може стати основою для створення нової терапії, яка не знищувала б ракові клітини, а не давала їм розвинутися зі здорових.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за допомогою антиматерії можна отримувати більше корисної інформації зі звичайних медичних сканувань хворих на рак пацієнтів, ніж вважалося раніше.