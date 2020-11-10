Какие факторы вызывают рак, выяснили ученые

Рак. Фото: Istock

https://racurs.ua/n146307-kakie-faktory-vyzyvaut-rak-vyyasnili-uchenye.html

Ракурс

Рак могут вызывать сразу несколько факторов. Ученые обнаружили механизмы, ответственные за возникновение раковых клеток. Оказалось, что гены, которые связаны с болезнью, заставляют нормальные клетки бороться с окислительным стрессом и производить нуклеотиды.

Именно это помогает раковым клеткам выживать и быстро расти. Об этом сообщает Naked science.

Команда из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете в США провела эксперимент человеческих клетках и мышах. Они впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, в клетках и выяснили, что сверхэкспрессия превращает здоровые клетки в раковые и приводит к образованию опухолей.

Команда проанализировала механизмы, задействованные в сверхэкспрессии гена и оказалось, что G6PD стимулирует выработку кофермента никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ), который помогает поддерживать окислительный процесс в клетке и защищать ее от повреждений. Также он отвечает за генерирование рибозы и стимулирует выработку протонуклеотидов и пролиферацию клеток.

Результаты исследования показывают, что способность клеток поддерживать окислительно-восстановительный баланс и синтезировать нуклеотиды ограничена и любая клетка может стать раковой, если пересечет определенный рубеж.

Помимо этого, работа доказывает, что антиоксиданты фактически поддерживают рост опухоли, а не замедляют его. Для нормального роста опухоли нужна хорошая антиоксидантная защита, а борьба здоровых клеток с окислительным стрессом обеспечивает раку идеальную среду.

Ученые считают, что их открытие объясняет, почему соединения, препятствующие биосинтезу нуклеотидов, сегодня являются одними из лучших препаратов для лечения рака. К тому же работа может стать основой для создания новой терапии, которая не уничтожала бы раковые клетки, а не давала им развиться из здоровых.

Напомним, ранее мы сообщали, что с помощью антиматерии можно получать больше полезной информации из обычных медицинских сканирований больных раком пациентов, чем считалось ранее.