Президент Дуда позволил увеличить американский контингент. Фото: KPRP/Grzegorz Jakubowski

https://racurs.ua/n146306-prezident-duda-pozvolil-uvelichit-amerikanskiy-kontingent-v-polshe.html

Ракурс

Президент Польши Дуда в понедельник, 9 ноября, ратифицировал польско-американское соглашение об оборонном сотрудничестве. Соглашение предусматривает увеличение числа американских военнослужащих в Польше.

Подписание состоялось в понедельник, 9 ноября. Об этом передает Польское радио.

Это соглашение дополняет прошлогодние декларации президентов по увеличению численности военных США с 4,5 тыс. на одну тысячу.

Во время церемонии Дуда отметил, что польско-американские отношения датируются столетиями.

Я имею в виду наших генералов, Костюшко, Пулаского, я также имею в виду американских солдат и пилотов, которые боролись за независимую и суверенную Польшу в начале ХХ века, с 1918 по 1921 год, также защищая границы Республики Польша, — сказал президент.

Президент Дуда добавил, что это братство вылилось в американское военное присутствие в Польше.

Американское военное присутствие, безусловно, укрепляет безопасность нашей части Европы, укрепляет безопасность Североатлантического альянса и является гарантией того, что ст. 5 Евроатлантического соглашения будет соблюдена, — сказал Дуда.

Напомним, 12 октября Владимир Зеленский и Дуда подписали совместную декларацию, в которой вспомнили о войне на Донбассе и аннексию Россией Крыма.