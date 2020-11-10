Президент Дуда дозволив збільшити американський контингент. Фото: KPRP/Grzegorz Jakubowski

https://racurs.ua/ua/n146306-prezydent-duda-dozvolyv-zbilshyty-amerykanskyy-kontyngent-v-polschi.html

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Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок, 9 листопада, ратифікував польсько-американську угоду про посилене оборонне співробітництво. Угода передбачає збільшення кількості американських військовослужбовців у Польщі.

Урочистості відбулися у понеділок, 9 листопада. Про це передає Польське радіо.

Ця угода доповнює минулорічні декларації президентів щодо збільшення чисельності військових США з 4,5 тис. на ще щонайменше одну тисячу.

Під час церемонії Анджей Дуда зазначив, що польсько-американські відносини датуються століттями.

Я маю на увазі наших генералів, Костюшко, Пуласький, я також маю на увазі американських солдатів та пілотів, які боролися за незалежну та суверенну Польщу на початку ХХ століття, з 1918 по 1921 рік, також захищаючи кордони Республіки Польща, — сказав президент.

Президент Дуда додав, що це братство вилилося в американську військову присутність у Польщі.

Американська військова присутність, безумовно, зміцнює безпеку нашої частини Європи, зміцнює безпеку Північноатлантичного альянсу і є гарантією того, що ст. 5 євроатлантичної угоди буде дотримана, — сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, 12 жовтня Володимир Зеленський і Анджей Дуда підписали спільну декларацію, в якій згадали про війну на Донбасі та анексію Росією Криму.