В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n146308-vakcina-ot-koronavirusa-razrabotchiki-rasskazali-ot-chego-budet-zaviset-stoimost.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывают BioNTech и Pfizer, по предварительным результатам исследований демонстрирует эффективность 90%.

В BioNTech рассказали, как будет формироваться цена этой вакцины после завершения процесса ее разработки и окончательного утверждения, сообщает агентство Reuters.

По словам стратегического руководителя BioNTech Райана Ричардсона, стоимость вакцины будет ниже рыночной, а цены будут дифференцироваться между странами и регионами. Он отметил, что цена вакцины будет отражать риски, которые несут в процессе ее разработки и производства частные инвесторы.

Мы пытались применять сбалансированный подход, который учитывает, что инновации требуют капитала и инвестиций, поэтому планируем установить цену на нашу вакцину значительно ниже обычных рыночных ставок, что отражает ситуацию, в которой мы находимся, и с целью обеспечения широкого доступа в мире, — отметил он.



Больше деталей о стоимости вакцины он не сообщил. В июле Pfizer договорилась с правительством США о поставке 100 млн доз своей потенциальной вакцины по цене 39 долл. на иммунизацию двумя дозами, или 19,5 долл. за дозу (для вакцинации нужно вводить две дозы с интервалом 28 дней).

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов середине октября сообщал, что приблизительная стоимость вакцины составит 37 долл. США.