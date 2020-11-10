Погода в Україні 11 листопада. Фото: Istock

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Погода в Україні 11 листопада очікується похмура та прохолодна, опадів не очікується. Температура повітря прогріється до +9°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 4−9° вище нуля. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Температура повітря складе -1-+5°. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 11 листопада буде переважно похмурою. Вночі повітря прогріється до 1−3° тепла, а вдень — 5−7° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу буде помірно прохолодною, іноді на небі з’являтимуться хмари. Температура повітря вночі складе 0−2° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 4−6° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть мінливо хмарними. Температура повітря вночі складе 3−9° тепла, а вдень повітря прогріється до 9−11° вище нуля.

Погода у Львові завтра прохолодна, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 0−2° тепла, а вдень — 6−8° вище нуля.

Погода в Карпатах 11 листопада буде переважно похмурою. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 3−5° тепла, а вдень 7−9° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 11 листопада прогнозується спокійна. Можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на листопад анонсували українські синоптики. В останній місяць осені варто очікувати значного похолодання — майже увесь місяць буде дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар.