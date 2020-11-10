Стадіон «Арена Львів» можуть перетворити на шпиталь. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n146311-stadion-arena-lviv-moje-staty-koronavirusnym-shpytalem.html

Ракурс

Стадіон «Арена Львів» можуть використати для розгортання мобільного COVID-госпіталя.

Це можуть зробити у тому разі, якщо всі ліжка в лікарнях Львівської області будуть заповнені зараженими коронавірусом. Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на COVID-19 становить 64,7%. Про це 10 листопада під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає «Укрінформ».

Доручення щодо розгортання мобільних госпіталів дали для всіх територій держави, тому ми розглядаємо, як можливість спорткомплекси та «Арену Львів», — зазначив він.

За словами Чемериса, влада розглядає варіант залучення до роботи з інфікованими інтернів та студентів-медиків.

З початку пандемії коронавірусу на Львівщині заразилися 34 тис. 304 осіб, від хвороби померли 995 осіб. У понеділок, 9 листопада, лабораторні центри провели 1 тис. 619 ПЛР-тестів, було підтверджено 550 нових випадків. У самому Львові за минулу добу захворіли 195 осіб.

Нагадаємо, найбільша спортивна арена Польщі — стадіон «Народовий» у Варшаві, яка у 2012 році приймала стартовий матч Євро-2012, стане польовим госпіталем для пацієнтів, які хворіють на COVID-19. Тимчасова лікарня зможе прийняти до півтисячі пацієнтів. Додаткові ліжка розмістять у конференц-залах стадіону, їх забезпечать кисневою терапією.