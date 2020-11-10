Ледокол. Фото: Лига

https://racurs.ua/n146319-unikalnyy-ukrainskiy-ledokol-masshtabno-otremontirovali-foto-sudna.html

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Ледокол «Капитан Белоусов», единственный украинский ледокол, отремонтировали на Азовском судоремонтном заводе (АСРЗ). Судно подготовили к зимней навигации на 2020−2021 год.



В ходе ремонта на ледокол установили аварийный дизель-генератор, очистили 600 м² подводной части корпуса и провели дефектацию корпуса. Об этом сообщает пресс-служба АСРЗ.

Сообщается, что ремонт судна продолжался 40 дней. За это время на ледоколе провели дефектацию корпуса и механическую зачистку поврежденных участков лакокрасочного покрытия. В ходе ремонтных работ был отремонтирован конденсатный насос и произведена замена металлоконструкций и рамок иллюминаторов.



От исправности этого уникального судна зависит эффективность и безопасность судоходства во всех украинских портах, поэтому на судне также установили новый аварийный дизель-генератор CCFJ50Y-W мощностью 50 кВт.

В компании добавили, что генератор такой мощности — это «целая дизельная электростанция». Отмечается, что если из строя выйдет один из основных дизель-генераторов, это оборудование поможет поддерживать жизнедеятельность ледокола.

Ледокол «Капитан Белоусов» — украинское судно, которое впервые было спущено на воду в 1954 году. Его построили на верфи в Финляндии. 66-летнее судно обеспечивает прохождение судов в Азовском бассейне в случае промерзания моря и объявления ледовой кампании.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВМС Украины получили новый корабль — малый бронированный артиллерийский катер (МБАК) «Костополь». Этот катер принадлежит к типу «Гюрза-М». Экипаж «Костополя» получил разрешение самостоятельно выполнять задачи в море.