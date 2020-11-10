Фігуранту справи про рекордний 6-мільйонний хабар оголосили ще одну підозру, фото — РБК-Україна

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У справі про рекордний хабар в історії України новий поворот. Колишньому першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколі Ільяшенку повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Слідство вважає, що він незаконно набув активи у свою власність — забрав собі 1 млн з 6 млн дол., які передавали керівництву НАБУ і САП за закриття справи «Реал банку».

Цю інформацію Суспільному підтвердили у прес-службі НАБУ.

На початку жовтня першому заступнику начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві повідомили про нову підозру у вчиненні злочину за ст. 368−5, — розповіли в НАБУ.

Закрити справу планували в інтересах колишнього міністра екології та природокористування Миколи Злочевського. Слідство відводить йому роль організатора передачі хабара керівництву НАБУ і САП. Сам він наразі за кордоном, тому Злочевського заочно заарештували і стосовно нього заочно проводиться розслідування. Нещодавно його прізвище засвітилося у «кіпрських паперах» — нібито Злочевський придбав собі громадянство Кіпра.

Це перша підозра після повернення відповідальності за незаконне збагачення. У лютому 2019 року Конституційний суд її скасував, проте Верховна Рада повернула відповідальність у новій редакції. Втім, вона вже під «пильним оком» КСУ — судді мають відповідне подання про визнання незаконного збагачення неконституційним.

Для Ільяшенко це друга підозра у справі «про найбільший хабар в історії України», коли очільникам НАБУ і САП намагалися дати 6 млн дол. за закриття справи в інтересах Злочевського.

За даними слідства, посередником, який намагався передати хабар був саме Ільяшенко. На час розслідування його відсторонили від виконання службових обов’язків у податковій.

Голова НАБУ Артем Ситник розповів, що спочатку була пропозиція 1 млн дол., щоб справа Злочевського була передана в інші слідчі органи. Після відмови було запропоновано 5 млн за закриття кримінального провадження. Всі ці кошти були передані, зараз вони вилучені. Крім того, в авто одного з фігурантів знайшли ще мільйон доларів. Ситник назвав це «рекордним хабарем в історії України».