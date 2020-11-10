Степанов поскаржився на приватні клініки. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n146322-stepanov-poskarjyvsya-na-pryvatni-kliniky-yaki-peremanuut-medykiv.html

Ракурс

У медзакладах, де лікують хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, може виникнути нестача кадрів.

Спеціалістів «переманюють» до себе приватні клініки вигіднішими умовами оплати праці. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Проблема низьких зарплат поки залишається актуальною. Саме тому ми жорстко відстоюємо бюджетний запит на наступний рік, який передбачає, що зарплата українського лікаря становитиме мінімум 22 тис. грн, медсестри — від 16 до 18 тис. грн., — сказав Степанов.

Також міністр сподівається на підтримку народних депутатів під час голосування за бюджет на 2021 рік.

Крім того Степанов розповів, що під час візиту до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. Мечникова, лікарі розповіли про значне зростання кількості госпіталізацій важких пацієнтів з COVID-19. Основна причина — пізні звернення до медиків і самолікування.

Якщо у так звану «‎першу хвилю"‎ у медзакладі було 50 важких хворих з коронавірусом, то зараз пацієнтів у тяжкому стані нараховується вже 700, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, зафіксовано ще 10 тис. 179 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (серед них 410 дітей та 445 медпрацівників).