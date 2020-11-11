В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 10 ноября, выявлены еще 10 тыс. 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 350 детей и 493 медработника.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:

Киеве 965 случаев;

Одесской области — 705 случаев;

Киевской области — 693 случая;

Львовской области — 684 случая;

Запорожской области — 592 случая.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 453 больных.

За сутки коронавирус унес жизни 191 человека, выздоровели 6 тыс. 802 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

выявлены 489 тыс. 808 случаев заболевания,

выздоровели 221 тыс. 459 пациентов;

умерли 8 тыс. 947 больных.

Напомним, 10 ноября стало известно, что от COVID-19 умерла теща пятого президента Украины Петра Порошенко.