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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»
Коронавирус в Украине — за сутки заболели почти 500 медиков (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146340-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-zaboleli-pochti-500-medikov-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 10 ноября, выявлены еще 10 тыс. 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 350 детей и 493 медработника.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве 965 случаев;
- Одесской области — 705 случаев;
- Киевской области — 693 случая;
- Львовской области — 684 случая;
- Запорожской области — 592 случая.
Госпитализировали за сутки 1 тыс. 453 больных.
За сутки коронавирус унес жизни 191 человека, выздоровели 6 тыс. 802 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- выявлены 489 тыс. 808 случаев заболевания,
- выздоровели 221 тыс. 459 пациентов;
- умерли 8 тыс. 947 больных.
Напомним, 10 ноября стало известно, что от COVID-19 умерла теща пятого президента Украины Петра Порошенко.
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