Коронавірус в Києві — у важкому стані 700 пацієнтів, на кисню — 900, фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n146344-koronavirus-v-kyievi-u-vajkomu-stani-700-paciientiv-900-perebuvaie-na-kysneviy-pidtrymci.html

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Коронавірус в Києві щодня погіршує статистику госпіталізації. До лікарень столиці за добу госпіталізували 92 пацієнти.

Станом на 11 листопада в стаціонарах медзакладів Києва лікуються 2 тис. 38 хворих на коронавірус, з них 31 дитина.

У важкому стані перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. Під апаратами штучної вентиляції легень 31 людина, ще 51 пацієнт перебуває на неінвазивній штучній вентиляції легень.

За минулу добу в Києві додалося 965 хворих на коронавірус. Померли 20 людей. Усього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632, — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

В столиці за добу захворів 31 медик.

Усього коронавірус подолали 17 473 мешканці Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Голосіївському районі — 110, у Дніпровському — 109 та в Деснянському районі — 106 випадків.

«Ракурс» повідомляв, що 10 листопада коронавірус виявили у 500 українських медиків.