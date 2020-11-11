Наслідки ДТП у Дніпрі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n146342-smertelna-dtp-za-uchastu-p-yat-avtomobiliv-stalasya-u-dnipri-foto.html

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Смертельна ДТП за участю п’яти автомобілів сталася в ніч на сьогодні, 11 листопада, в Індустріальному районі Дніпра на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту.

В результаті ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпра.

Зазначається, що ДТП спровокував легковик Infiniti, котрий перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору і зіткнувся з легковим автомобілем Honda. В результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух проїжджою частиною, після чого зіткнулася з автомобілями, які стояли на світлофорі, — Audi та двома автомобілями марки Mazda.

Від отриманих травм на місці ДТП загинула пасажирка Honda. Водія Honda та пасажира Infiniti госпіталізували.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у серпні в Дніпрі сталася ДТП за участі вантажного автомобіля та карети швидкої допомоги. Водій вантажівки не пропустив «швидку», котра з включеною сиреною доставляла пацієнта в лікарню.