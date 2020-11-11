Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки ДТП у Дніпрі, фото: ДСНС

Смертельна ДТП за участю п’яти автомобілів сталася у Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

11 лис 2020, 10:19
999

Смертельна ДТП за участю п’яти автомобілів сталася в ніч на сьогодні, 11 листопада, в Індустріальному районі Дніпра на розі вулиці Калинової та Слобожанського проспекту.

В результаті ДТП загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпра.

Зазначається, що ДТП спровокував легковик Infiniti, котрий перетнув перехрестя на заборонений сигнал світлофору і зіткнувся з легковим автомобілем Honda. В результаті зіткнення Honda продовжила некерований рух проїжджою частиною, після чого зіткнулася з автомобілями, які стояли на світлофорі, — Audi та двома автомобілями марки Mazda.

Від отриманих травм на місці ДТП загинула пасажирка Honda. Водія Honda та пасажира Infiniti госпіталізували.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Наслідки ДТП у Дніпрі, фото: ДСНС

Наслідки ДТП у Дніпрі, фото: ДСНС


Наслідки ДТП у Дніпрі, фото: ДСНС

Нагадаємо, у серпні в Дніпрі сталася ДТП за участі вантажного автомобіля та карети швидкої допомоги. Водій вантажівки не пропустив «швидку», котра з включеною сиреною доставляла пацієнта в лікарню.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів