Последствия ДТП в Днепре, фото: ГСЧС

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Смертельное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в ночь на сегодня, 11 ноября, в Индустриальном районе Днепра на углу улицы Калиновой и Слободского проспекта.

В результате ДТП погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепра.

Отмечается, что ДТП спровоцировал автомобиль Infiniti, который пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с легковым автомобилем Honda. В результате столкновения Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части, после чего столкнулась с автомобилями, которые стояли на светофоре, — Audi и двумя автомобилями марки Mazda.

От полученных травм на месте ДТП погибла пассажирка Honda. Водителя Honda и пассажира Infiniti госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, в августе в Днепре произошло ДТП с участием грузового автомобиля и кареты скорой помощи. Водитель грузовика не пропустил «скорую», которая с включенной сиреной доставляла пациента в больницу.