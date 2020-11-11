Коронавирус в Киеве - в тяжелом состоянии 700 пациентов, 900 находится на кислородной поддержке

https://racurs.ua/n146344-koronavirus-v-kieve-v-tyajelom-sostoyanii-700-pacientov-900-nahoditsya-na-kislorodnoy-podderjke.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве ежедневно ухудшает статистику госпитализации. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента.

По состоянию на 11 ноября в стационарах медучреждений Киева лечатся 2 тыс. 38 больных коронавирус, в тому числе 31 ребенок.

В тяжелом состоянии находится 697 пациентов. Кислородную поддержку получают 894 больных. Под аппаратами искусственной вентиляции легких 31 человек, еще 51 пациент находится на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в Киеве прибавилось 965 больных коронавирусом. Умерли 20 человек. Всего коронавирус уже унес жизни 914 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 тыс. 632, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице за сутки заболел 31 медик.

Всего коронавирус преодолели 17 тыс. 473 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском районе (110), Днепровском (109) и в Деснянском районе (106 случаев).

«Ракурс» сообщал, что 10 ноября коронавирус нашли у 500 украинских медиков.