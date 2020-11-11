Чем грозит самолечение антибиотиками. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146345-chem-grozit-samolechenie-antibiotikami-obyasnenie-ministra-stepanova.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. В Министерстве здравоохранения призвали украинцев не заниматься самолечением коронавирусной болезни COVID-19.

Лечение дома антибиотиками может спровоцировать нечувствительность к их действию. Об этом на брифинге 11 ноября заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, сейчас коронавирус стал гораздо более агрессивным. Поэтому по всей стране увеличивается количество тяжелых больных. Одной из причин является то, что больные в течение 5−7 дней не обращаются к своему семейному врачу и самостоятельно лечатся.

Очень часто начинают употреблять антибиотики, потому что им кто-то это посоветовал, или употреблять другие лекарственные средства. Я прошу вас, уважаемые украинцы, прекратить самолечение. Для того, чтобы оказывать квалифицированную медицинскую помощь, от которой вам будет становиться легче и будете поправляться, это нужно, чтобы делал исключительно врач. Только врач может назначить, — сказал Степанов.

Он добавил, когда люди самостоятельно начинают принимать антибиотики, то тратят лишние деньги и наносят себе вред.

Почему? Потому что, если у вас будет состояние, при котором вам действительно понадобятся антибиотики, они не будут иметь того действия, которое необходимо для процесса лечения, — рассказал министр.

Степанов отметил, что дома могут лечиться только пациенты, у которых легкое течение болезни. Оно характеризуется повышением температуры до 38 градусов, которая контролируется жаропонижающими препаратами.

Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений), отсутствие желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния, — сказал Максим Степанов

Напомним, за прошедшие сутки, 10 ноября, выявлены еще 10 тыс. 611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, заболели 350 детей и 493 медработника.