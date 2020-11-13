Кравчук сообщил, когда определят дату «нормандского саммита». Фото: pravda.com.ua

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Переговоры по Донбассу продлятся 13 ноября в рамках ТКГ. Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехстороннем контактной группе, рассказал, что судьбу саммита лидеров Украины, Франции, ФРГ и России в Берлине решат советники лидеров стран «нормандской четверки».

Возможность проведения саммита выяснят в ходе видеоконференции, которая состоится сегодня, 13 ноября. Об этом Леонид Кравчук заявил в интервью «ТСН».

На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят ли наши оппоненты?.. Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор — Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть, — сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По его мнению, положение в России сегодня не такое, чтобы диктовать условия Украине.

В частности, Кравчук считает хорошим знаком то, что новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами среди горячих точек дважды назвал Украину.

Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить, — добавил Кравчук.

Напомним, что сегодня, 13 ноября, советники лидеров «нормандской четверки» обсудят пути активизации работы трехсторонней контактной группы. Во время переговоров рассмотрят «План совместных шагов» по ​​восстановлению мира в Донбассе. Его украинская делегация в ТКГ ранее представила российской стороне и ОБСЕ.