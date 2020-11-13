Съемки специального эпизода сериала «Друзья» стартуют весной. Фото: tk.media

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Ракурс

Сериал «Друзья» все же получит продолжение — в марте 2021 года начнут снимать спецвыпуск.

Ранее планировалось, что специальная серия будет сниматься весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса съемки отложили. О возвращении культового сериала 13 ноября сообщил актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера, на собственной странице в Twitter.

Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта 2021 года. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится! — говорится в сообщении.

В мае этого года руководитель WarnerMedia Entertainment и Direct-to-Consumer Боб Гринблатт заявил, что компания надеется, что специальный выпуск «Друзей» снимут до конца лета, но это удалось сделать.

На съемочной площадке должны встречаться все культовые актеры «Друзей»: Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер.

Напомним, еще в сентябре 2019 года продюсеры «Друзей» Марта Кауффман и Дэвид Крейн утверждали, что поклонникам сериала не стоит рассчитывать на появление новых серий, поскольку проект полностью себя исчерпал и закрыт. Впоследствии стало известно о съемках нового эпизода сериала, который будет посвящен 25-летию его выхода.