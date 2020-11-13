Зйомки спеціального епізоду серіалу «Друзі» стартують навесні. Фото: tk.media

https://racurs.ua/ua/n146460-druzi-povertautsya-povidomyly-koly-z-yavlyatsya-novi-chastyny-serialu.html

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Серіал «Друзі» все ж отримає продовження — у березні 2021 року почнуть знімати спецвипуск.

Раніше планувалося, що спеціальна серія буде зніматися навесні 2020 року, але через пандемію коронавірусу зйомки було відтерміновано. Про повернення культового серіалу 13 листопада повідомив актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера, на власній сторінці у Twitter.

Возз'єднання «Друзів» перенесено на початок березня 2021 року. Схоже, що нас чекає насичений рік. І це те, що мені так подобається! — йдеться у повідомленні.

У травні цього року керівник WarnerMedia Entertainment та Direct-to-Consumer Боб Грінблатт заявив, що компанія сподівається, що спеціальний випуск «Друзів» знімуть до кінця літа, але це вдалося зробити.

На знімальному майданчику повинні зустрічатися всі культові актори «Друзів»: Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер.

Нагадаємо, ще у вересні 2019 року продюсери «Друзів» Марта Кауффман і Девід Крейн стверджували, що шанувальникам серіалу не варто розраховувати на появу нових серій, оскільки проект повністю себе вичерпав і закритий. Згодом стало відомо про зйомки нового епізоду серіалу, який буде присвячений 25-річчю його виходу.