Закони про КСУ вирішили розглянути в Раді без хворих Разумкова та Стефанчука, фото — Я. Доброносов

https://racurs.ua/ua/n146459-zakony-pro-ksu-rozglyanut-v-radi-bez-hvoryh-razumkova-ta-stefanchuka.html

Ракурс

У Верховній Раді ухвалили рішення про режим роботи під час нової хвилі COVID-19, яка накрила парламент. Цього тижня, зокрема, захворіли спікер Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук. Тим часом наступного тижня в Раді запланований пленарний тиждень.

Уранці 13 листопада голови фракцій провели онлайн-нараду і обговорили можливий порядок денний на наступний пленарний тиждень.

Про перебіг подій повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови фракції «Голосу» Ярослав Железняк. Він написав, що у вівторок, 17 листопада, планується розглянути декілька важливих законопроектів, зокрема, й тих, які розв’язують питання із Конституційним судом.

Йдеться про законопроект Разумкова, який відновлює скасовані Конституційним судом пункти антикорупційного законодавства. Раніше розгляд цього документу зупинило подання альтернативного від Олександра Дубінського, але згодом профільний комітет розблокував процес.

Крім того, в Раді у вівторок можуть розглянути й питання відтермінування обов’язкового використання касових апаратів (РРО) для фізичних осіб-підприємців (ФОП). 4 листопада цей документ був направлений на доопрацювання.

Железняк уточнив, що також розглядається варіант прийняти постанову про скасування «карантину вихідного дня».

Головувати на засіданнях буде заступник голови парламенту Олена Кондратюк, але є ймовірність, «що через ситуацію з хворими частину пленарного тижня перенесуть. Утімю засідання 17 листопада відбудеться.

Остаточного рішення до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати, — написав Железняк.

Раніше спікер Разумков розповів, що працює вдома попри коронавірусну хворобу. Почувається «майже нормально», виконує роботу дистанційно.

Спікер ВР упевнений, що «колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб парламент і надалі ефективно виконував свої функції».

Повідомлялося, що тільки в СН 18 хворих, крім того, є нардепи на самоізоляції. Раніше у «Слузі народу» прогнозували, що наступний пленарний тиждень Ради може зірватися через CОVID-19 у керівництва парламенту і значної кількості народних депутатів.

Цього тижня інфікувалися спікер Разумков і його перший заступник Стефанчук.