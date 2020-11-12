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Коронавірус виявили у першого віце-спікера Ради Стефанчука, фото — ФБ Р.Стефанчука
Коронавірус виявили у першого віце-спікера Ради Стефанчукаhttps://racurs.ua/ua/n146413-koronavirus-vyyavyly-u-pershogo-vice-spikera-rady-stefanchuka.htmlРакурс
Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.
Заступник Дмитра Разумкова повідомив про позитивний тест на COVID-19 на своїй сторінці у Фейсбук.
Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю, — написав Стефанчук.
Таким чином в президії Ради не на лікарняному залишилася тільки віце-спікер Олена Кондратюк від «Батьківщини». Про коронавірус 10 листопада повідомили президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, а 11 листопада — спікер Ради Дмитро Разумков.
Зеленського поклали у лікарню «Феофанія», Разумков лікується вдома.
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