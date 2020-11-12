Коронавірус виявили у першого віце-спікера Ради Стефанчука, фото — ФБ Р.Стефанчука

https://racurs.ua/ua/n146413-koronavirus-vyyavyly-u-pershogo-vice-spikera-rady-stefanchuka.html

Ракурс

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.

Заступник Дмитра Разумкова повідомив про позитивний тест на COVID-19 на своїй сторінці у Фейсбук.

Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю, — написав Стефанчук.

Таким чином в президії Ради не на лікарняному залишилася тільки віце-спікер Олена Кондратюк від «Батьківщини». Про коронавірус 10 листопада повідомили президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, а 11 листопада — спікер Ради Дмитро Разумков.

Зеленського поклали у лікарню «Феофанія», Разумков лікується вдома.