Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус виявили у першого віце-спікера Ради Стефанчука, фото — ФБ Р.Стефанчука

Коронавірус виявили у першого віце-спікера Ради Стефанчука

12 лис 2020, 15:58
999

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.

Заступник Дмитра Разумкова повідомив про позитивний тест на COVID-19 на своїй сторінці у Фейсбук.

Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю, — написав Стефанчук.


Таким чином в президії Ради не на лікарняному залишилася тільки віце-спікер Олена Кондратюк від «Батьківщини». Про коронавірус 10 листопада повідомили президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак, а 11 листопада — спікер Ради Дмитро Разумков.

Зеленського поклали у лікарню «Феофанія», Разумков лікується вдома.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів