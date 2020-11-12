Коронавирус обнаружили у первого вице-спикера Стефанчука, фото — ФБ Р.Стефанчука

https://racurs.ua/n146413-koronavirus-obnarujili-u-pervogo-vice-spikera-stefanchuka.html

Ракурс

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел коронавирусом.

Заместитель Дмитрия Разумкова сообщил о положительном тесте на COVID-19 на своей страничке в Фейсбук.

Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекция. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя, — написал Стефанчук.

Таким образом в президиуме Рады не на больничном осталась только вице-спикер Елена Кондратюк от «Батькивщины». О коронавирусе 10 ноября сообщили президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, а 11 ноября — спикер Рады Дмитрий Разумков.

Зеленского положили в больницу «Феофания», Разумков лечится дома.