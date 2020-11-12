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Коронавирус обнаружили у первого вице-спикера Стефанчука, фото — ФБ Р.Стефанчука
Коронавирус обнаружили у первого вице-спикера Стефанчукаhttps://racurs.ua/n146413-koronavirus-obnarujili-u-pervogo-vice-spikera-stefanchuka.htmlРакурс
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел коронавирусом.
Заместитель Дмитрия Разумкова сообщил о положительном тесте на COVID-19 на своей страничке в Фейсбук.
Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекция. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя, — написал Стефанчук.
Таким образом в президиуме Рады не на больничном осталась только вице-спикер Елена Кондратюк от «Батькивщины». О коронавирусе 10 ноября сообщили президент Владимир Зеленский и председатель Офиса президента Андрей Ермак, а 11 ноября — спикер Рады Дмитрий Разумков.
Зеленского положили в больницу «Феофания», Разумков лечится дома.
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