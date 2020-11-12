Зеленский испытал «культурный шок» от вала критики в соцсетях — советник Ермака

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Ракурс

Ведет ли Владимир Зеленский самостоятельно свою страницу в Фейсбук, а также как глава государства реагирует на критику в соцсетях рассказали 12 ноября в Офисе президента.

У него есть свой аккаунт, он заходит со своего аккаунта, безусловно, — сообщил политтехнолог и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью для «УП».

Також Подоляк раскрыл реакцию президента на критику, которая звучит от пользователей соцсетей.

Я думаю, что он меняется в этом плане. Он начинает понимать, что 90%, к сожалению, нашего Фейсбука — ботофермы… Я думаю, что в начале у него, возможно, был некоторый культурный шок, потому что это реально вал критики. И он искренне думал, что это живые люди, — подчеркнул Подоляк.

По словам политтехнолога, только потом «они поняли, что это совсем другая история».

Вместе с тем, Подоляк заявил, что команда главы государства «не покупает посты у блогеров, а ищет реальной поддержки в их среде».

Напомним, недавно Зеленский эмоционально отреагировал на обвинение российско-армянского режиссера, экс-игрока КВН и своего бывшего друга Сарика Андреасяна, который в отрытом письме к президенту распространил кремлевский фейк об использовании Азербайджаном украинских фосфорных боеприпасов. В своем сообщении на странице в Фейсбук Зеленский не уточнил, о ком идет речь. Поэтому пользователи соцсетей были вынуждены самостоятельно выяснять, к какому именно Сарику обращался глава государства.