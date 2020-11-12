Российские пропагандисты снимали фейки о катастрофе MH17 по указанию полковника ГРУ

МН17. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/n146408-rossiyskie-propagandisty-snimali-feyki-o-katastrofe-mh17-po-ukazaniu-polkovnika-gru.html

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Катастрофа МН17, которая состоялась в 2014 году на оккупированном Донбассе, до сих пор рассматривается в суде Гааги. В то же время выяснилось, что российский проект Bonanza media создавал фейки о катастрофе под заказ полковника Главного разведывательного управления РФ Сергея Чебанова.

В своих «расследованиях» проект «выбеливал» Россию и распространял дезинформацию. Об этом сообщают международные журналисты-расследователи Bellingcat и The Insider.

Сообщается, что проект стартанул с запуска 28-минутного фильма о катастрофе в 2019 году. Впоследствии он публиковал документы Объединенной следственной группы, которые были получены путем взлома серверов. Журналисты проекта настаивали на том, что рейс сбила украинская сторона, и ссылались на вышеуказанные документы, полученные путем взлома.



Летом 2019 года Ерлашова во время показов фильма регулярно звонила полковнику ГРУ с номера, который был зарегистрирован на имя несуществующей грузинской женщины. В начале января 2020 года она снова звонила ему, при подготовке поездки на Донбасс для съемки нового фильма. Расследователи выяснили, что она отправляла ему по почте фото своего паспорта и паспорта оператора RT Виталия Бирюкова, которые передали заместителю главы «МИД ЛНР» для безопасного прохождения границы.

Съемки на стороне оккупантов проходили с 15 по 19 января. В этот период Ерлашова звонила в «МИД ЛНР», а ее успешное попадание на оккупированную территорию лично контролировал помощник председателя ГРУ Андрей Ильченко. По возвращению в Россию она продолжала звонить Чебанову. В феврале российская пропагандистка согласовывала с ним промо-пост в один из фильмов о MH-17, а в мае — статью о судебном деле о катастрофе.

Напомним, сегодня, 12 ноября, в Нидерландах началось очередное судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса МН17. В суде будет выступать сторона обвинения. Нидерландские прокуроры должны отреагировать на выступления адвокатов одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова, защита которого высказывалась в суде последние три дня.

Адвокаты Пулатова требуют заново допросить экспертов и свидетелей по этому делу, а также вновь исследовать все доказательства. Они предложили суду записать вопросы для их клиента. В свою очередь сторона обвинения поинтересовалась, как устроить допрос остальных обвиняемых — генерал-майора Сергея Дубинского, полковника Игоря Гиркина и украинца Леонида Харченко.