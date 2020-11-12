Російські пропагандисти знімали фейки про катастрофу MH17 за вказівкою полковника ГРУ

МН17. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146408-rosiyski-propagandysty-znimaly-feyky-pro-katastrofu-mh17-za-vkazivkou-polkovnyka-gru.html

Ракурс

Катастрофа МН17, яка відбулася у 2014 році на окупованому Донбасі, досі розглядається у суді Гааги. Натомість з’ясувалося, що російський проєкт Bonanza media створював фейки про катастрофу на замовлення полковника Головного розвідувального управління РФ Сергія Чебанова.

У своїх «розслідуваннях» проект вибілював Росію та розповсюджував дезінформацію. Про це повідомляють міжнародні розслідувачі Bellingcat і The Insider.

Повідомляється, що проєкт стартанув із запуску 28-хвилинного фільму про катастрофу у 2019 році. Згодом він публікував документи Обʼєднаної слідчої групи, які були отримані шляхом злому серверів. Журналісти проекту наполягали на тому, що рейс збила українська сторона і посилалися на вищезазначені документи, отримані шляхом зламу.

Влітку 2019 року Єрлашова під час показів фільму регулярно дзвонила полковнику ГРУ з номера, який був зареєстрований на імʼя неіснуючої грузинської жінки. На початку січня 2020 року вона знову телефонувала йому, під час підготовки поїздки до бойовиків «ЛНР» для зйомки нового фільму. Розслідувачі з’ясували, що вона відправляла йому поштою фото свого паспорта та паспорта оператора RT Віталія Бірюкова, які передали заступнику голови «МЗС ЛНР» для безпечного проходження кордону.





Зйомки на стороні окупантів проходили з 15 по 19 січня. У цей період Єрлашова телефонувала у «МЗС ЛНР», а її успішне потрапляння на окуповану територію особисто контролював помічник голови ГРУ Андрій Ільченко. Після повернення в Росію вона продовжувала телефонувати Чебанову. У лютому російська пропагандистка узгоджувала з ним промо-пост до одного з фільмів про MH-17, а в травні — статтю про судову справу про катастрофу.

Нагадаємо, сьогодні, 12 листопада, у Нідерландах розпочалося чергове судове засідання у справі про збитий літак рейсу МН17. У суді виступатиме сторона обвинувачення. Нідерландські прокурори мають відреагувати на виступи адвокатів одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова, захист якого мав слово у суді впродовж трьох днів.

Адвокати Пулатова вимагають заново допитати експертів та свідків у цій справі, а також знову дослідити усі докази. Вони запропонували суду записати питання для їхнього клієнта. Своєю чергою сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати решту обвинувачених — генерал-майора Сергія Дубинського, полковника Ігоря Гіркіна і українця Леоніда Харченка.