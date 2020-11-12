Хто пише тексти заяв для Зеленського, розкрили на Банковій

https://racurs.ua/ua/n146407-hto-pyshe-teksty-zayav-dlya-zelenskogo-rozkryly-na-bankoviy.html

Ракурс

Хто пише тексти заяв, а також повідомлення на Фейсбук-сторінці президента Володимира Зеленського, розкрили на Банковій. За словами політтехнолога і радника глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайла Подоляка, який керує інформаційною політикою, для публікації на особистих сторінках Зеленський «дає практично готовий текст».

Є райтери, є редактори. Так, я якісь правки вношу як редактор, я працюю. Але я хочу наголосити — все, що стосується особистих сторінок президента, Зеленський просто дає практично готовий текст, — розповів Подоляк в інтерв’ю для «УП».

Політтехнолог зазначив, що глава держави може надиктовувати тексти, а далі йде «літературна робота».

Тексти виступів Зеленського також команда готує… Бо будь-який виступ — це… треба зібрати інформацію, дати довідку, закільцювати, куди ми хочемо зайти. І головне — треба знайти сенси, які президент може озвучити… Будь-який його виступ — він збирає групу людей і каже: «туди, туди і туди». Далі… працює команда, а потім вже Юрій Костюк займається кристалізацією підсумкового тексту, — повідомив радник Єрмака.

За його словами, президент дуже активно працює над текстом.