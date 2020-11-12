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Небезпечне орбітальне сміття хочуть переробляти прямо у космосі. Фото: wired.com
Орбітальне сміття хочуть переробляти у космосіhttps://racurs.ua/ua/n146405-nebezpechne-orbitalne-smittya-hochut-pereroblyaty-pryamo-u-kosmosi.htmlРакурс
Супутник для переробки орбітального сміття відправляють на навколоземну орбіту вже наступного року. Революційну пропозицію переробляти покинуті ступені ракет прямо у космосі недавно озвучила фірма Nanoracks.
Компанія хоче переробляти космічне сміття на нові космічні станції за допомогою роботів. Про це повідомляє Wired.
Як зазначив генеральний директор компанії Джеффрі Манбер, Nanoracks зацікавлена у використанні покинутих верхніх ступенів ракет-носіїв.
Компанія готова відправити робота Nanoracks для перших робіт вже в травні наступного року. Він полетить в космос за програмою SpaceX Rideshare. У космосі робот буде практикуватися у свердлінні металу, з якого виробляють паливні баки ракет.
NASA кілька разів розглядав ідею модернізації паливних баків. Але ці ідеї ніколи не доходили до втілення через відсутність технологій, — сказав Манбер.
Манбер вважає, якщо його програма буде успішною, космічне сміття з великої проблеми перетвориться в золоту жилу.
Нагадаємо, що Японське аерокосмічне агентство (JAXA) розпочало розробляти супутник для знищення сміття в космосі. Він знищуватиме космічний непотріб поблизу Землі. Згідно з планом вчених, супутник буде обпалювати об'єкти за допомогою спеціального лазера і після цього скидати в атмосферу.
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