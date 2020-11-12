Брошенные на орбите ракеты предлагают перерабатывать в космосе

Опасный орбитальный мусор хотят перерабатывать прямо в космосе. Фото: wired.com

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Спутник для переработки орбитального мусора отправляют на околоземную орбиту в следующем году. Революционное предложение перерабатывать заброшенные ступени ракет прямо в космосе недавно озвучила фирма Nanoracks.

Компания хочет перерабатывать космический мусор на новые космические станции с помощью роботов. Об этом сообщает Wired.

Как отметил генеральный директор компании Джеффри Манбер, Nanoracks заинтересована в использовании заброшенных верхних ступеней ракет-носителей.

Компания готова отправить работа Nanoracks для первых работ уже в мае следующего года. Он полетит в космос по программе SpaceX Rideshare. В космосе робот будет практиковаться в сверлении металла, из которого производят топливные баки ракет.

NASA несколько раз рассматривало идею модернизации топливных баков. Но эти идеи никогда не доходили до воплощения из-за отсутствия технологий, — сказал Манбер.



Манбер считает, если его программа будет успешной, космический мусор с большой проблемы превратится в золотую жилу.

Напомним, что Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) начало разрабатывать спутник для уничтожения мусора в космосе. Согласно плану ученых, спутник будет обжигать объекты с помощью специального лазера и после этого сбрасывать в атмосферу.