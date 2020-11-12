«Слуги» спасают бюджет — налог на Фейсбук и Гугл тайком рекомендовали ввести Раде

https://racurs.ua/n146406-slugi-spasaut-budjet-nalog-na-feysbuk-i-gugl-taykom-rekomendovali-vvesti-rade.html

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Налог на услуги соцсетей и интернет-корпораций рекомендовали парламенту ввести в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

На онлайн-заседании комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект № 4184.

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс по поводу «совершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам».

В феврале 2020 года законопроект о введении НДС на услуги западных интернет-компаний (Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix) подали в Раду. Его назвали налогом на Фейсбук и Гугл. Соавтор закона — нардеп Даниил Гетманцев.

Согласно предложенным изменениям, НДС придется платить нерезидентам, не имеющим в Украине постоянного представительства, но непосредственно поставляющим электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

Как свидетельствуют материалы сайта профильного комитета, во время обсуждения важного законопроекта онлайн-трансляция работала со сбоями, поэтому расслышать комментарии нардепов иногда трудно.

Тем не менее на комитете решили рекомендовать облагать электронные услуги. Соответствующий вывод комитета составили 30 октября.

Под электронными услугами имеют в виду:

поставки изображений или текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудио, видео, игр, азартных игр и услуг участия в таких играх;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

доступ к облачным технологиям;

поставки программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования;

предоставление услуг рекламы в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для украинцев это будет означать подорожание интернет-сервисов на 20%, поскольку в них будет заложен НДС.