Образ Зеленского формируют по примеру Макрона и Трюдо — советник Ермака

https://racurs.ua/n146403-obraz-zelenskogo-formiruut-po-primeru-makrona-i-trudo-sovetnik-ermaka.html

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Какой образ создают для президента Владимира Зеленского, рассказал политтехнолог и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, который курирует всю информационную политику ОПУ.

Для меня, например, образ президента — это образ абсолютно современного молодого человека, такого европейского типа, я бы даже сказал, скорее, северо-американского, канадского типа, который достаточно легок на подъем, очень динамичен с точки зрения принятия решений, интеллектуален и готов брать на себя ответственность, — отметил Подоляк в интервью для «УП».

По его словам, такого образа главы государства «никогда не было». Также советник Ермака назвал мировых лидеров, на которых ориентируется Офис президента при формировании образа Зеленского.

Эмманюэль Макрон (президент Франции — ред.), Джастин Трюдо (премьер Канады — ред.). Как бы вся молодая плеяда, нету конкретного образа… Берем Макрона, он же тоже пришел на таких нонкомформистских лозунгах, очень жестких, а в итоге он сейчас классический французский президент, — заявил Подоляк.

Политтехнолог отметил, что в Офисе президента хотят создать образ Зеленского, который разговаривает с обществом «на языке доверия».