Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Янукович. Фото: РБК

Янукович проиграл суд Луценко по поводу обвинений в краже бюджетных миллиардов

12 ноя 2020, 13:43
999

Виктор Янукович, беглый президент, не смог обжаловать в суде заявления бывшего генерального прокурора Юрия Луценко о том, что он присвоил более 50 млрд долларов, убегая из страны.

Верховный суд отказал экс-президенту из-за того, что заявления Луценко базируются на обоснованных предположениях. Об этом говорится в решении суда.

В суде считают, что подобные высказывания бывшего генпрокурора являются предметом уголовных производств, а потому признаны соответствующими действительности. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.


Как известно, Виктор Янукович потребовал опровергнуть заявления Луценко, которые тот сделал на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в мае 2018 года. Экс-генпрокурор заявил, что Янукович и его сообщники присвоили более 40 млрд долларов во время бегства из страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Киевский апелляционный суд 2 октября объявил приговор. Служители Фемиды оставили приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов Януковича — без удовлетворения. Защитник беглеца Виталий Сердюк пообещал вскоре обжаловать это решение в Верховном суде.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров