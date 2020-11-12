Янукович. Фото: РБК

https://racurs.ua/n146402-yanukovich-ne-smog-objalovat-obvineniya-v-kraje-budjetnyh-milliardov.html

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Виктор Янукович, беглый президент, не смог обжаловать в суде заявления бывшего генерального прокурора Юрия Луценко о том, что он присвоил более 50 млрд долларов, убегая из страны.

Верховный суд отказал экс-президенту из-за того, что заявления Луценко базируются на обоснованных предположениях. Об этом говорится в решении суда.

В суде считают, что подобные высказывания бывшего генпрокурора являются предметом уголовных производств, а потому признаны соответствующими действительности. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Как известно, Виктор Янукович потребовал опровергнуть заявления Луценко, которые тот сделал на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в мае 2018 года. Экс-генпрокурор заявил, что Янукович и его сообщники присвоили более 40 млрд долларов во время бегства из страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Киевский апелляционный суд 2 октября объявил приговор. Служители Фемиды оставили приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы адвокатов Януковича — без удовлетворения. Защитник беглеца Виталий Сердюк пообещал вскоре обжаловать это решение в Верховном суде.