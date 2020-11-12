Янукович. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n146402-yanukovych-ne-zmig-oskarjyty-zvynuvachennya-u-kradijci-budjetnyh-milyardiv.html

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Віктор Янукович, президент-втікач, не зміг оскаржити у суді заяви колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про те, що Янукович привласнив понад 50 млрд доларів, тікаючи із країни.

Верховний суд відмовив експрезиденту через те, що заяви Луценка базуються на обгрунтованих припущеннях. Про це йдеться у рішенні суду.

У суді вважають, що подібні висловлювання колишнього генпрокурора є предметом кримінальних проваджень, а тому визнані такими, що відповідають дійсності. Рішення Верховного суду оскарженню не підлягає.

Як відомо, Віктор Янукович вимагав спростувати заяви Луценка, який той зробив на дебатах Генеральної Асамблеї ООН у травні 2018 року. Екс-генпрокурор заявив, що президент-втікач та його спільники привласнили понад 40 млрд доларів під час втечі з країни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, який переховується в Росії, Київський апеляційний суд 2 жовтня оголосив вирок. Служителі Феміди залишили вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги адвокатів Януковича — без задоволення. Захисник президента-втікача Віталій Сердюк пообіцяв незабаром оскаржити це рішення у Верховному суді.