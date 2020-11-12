Анатолій Бондаренко. Фото: 18000

https://racurs.ua/ua/n146401-bilshoyi-durni-ne-bachyv-pro-ignoruvannya-karantynu-vyhidnogo-dnya-zayavyv-iz-samoizolyaciyi-mer.html

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Анатолій Бондаренко, мер Черкас, заявив, що не підтримує карантину «вихідного дня» та вважає, що всі підприємці міста мають право працювати із дотриманням карантинних норм.

Він побажав гарного здоров’я усім та заявив, що підприємці продовжать працювати у місті, щоб лікувати хворих містян. Про це він заявив у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Більшої дурні, ніж карантин вихідного дня я не бачив. Тож всім бажаю 36,6, а всі підприємці працюють і наповнюють бюджет міста, тому що саме за цей бюджет ми і лікуємо всіх містян, — заявив Бондаренко.

Він додав, що кошти (104 млн грн), які спрямували на закупівлю медичного обладнання для лікування хворих на коронавірус, були спрямовані із місцевого бюджету, який наповнюють підприємці. Як працюватимуть підприємці у Черкасах визначать вже на найближчому засіданні комісії ТЕБ та НС. За словами міського голови, комісія збереться сьогодні, 12 листопада.

Наголосимо, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко отримав позитивний тест на коронавірус і наразі перебуває на самоізоляції та працює дистанційно. Також позитивний тест на коронавірус отримав міський голова Кропивницького Андрій Райкович. Його госпіталізували до інфекційного відділення Центральної міської лікарні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус виявили у президента Володимира Зеленського, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Хворі скаржаться на незначну температуру, але переважна більшість заявили, що почуваються нормально та продовжать роботу на самоізоляції.