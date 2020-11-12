Іран не допускає українську сторону до допиту підозрюваних. Фото: 5.ua

https://racurs.ua/ua/n146399-zbytyy-boying-mau-iran-ne-dopuskaie-ukrayinsku-storonu-do-dopytu-pidozruvanyh.html

Ракурс

Розслідування збиття «Боїнга» МАУ затримується через спротив Ірану. Тегеран ретельно замовчує інформацію про фігурантів справи.

Розслідування перебуває на стадії досудового слідства і про все, що відбувається, Україна дізнається або зі ЗМІ, або зі слів іранської сторони. Про це розповів в інтерв’ю виданню «Цензор.НЕТ» заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов.

За його словами, ще в січні Україна просила надати копії документів для підтвердження провини, але досі не отримала відповіді.

Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їх анкетні дані, повноваження і обов’язки, міра причетності і рівень відповідальності кожного, — розповів Мамедов.

Як зауважив заступник генпрокурора, іранська сторона розслідує факт ненавмисного вбивства, який передбачає три роки тюрми, і категорично не сприймає українську кваліфікацію про особливо тяжкий злочин.

Як неодноразово особисто я пояснював, без відповідей на наші запитання для встановлення всіх деталей події, ми не маємо права згідно із законом виключати можливий характер скоєння умисного злочину в цьому випадку. Для іншої кваліфікації потрібні вагомі підстави і факти. Українські слідчі так і не змогли їх допитати, — сказав прокурор.

Крім того, Мамедов додав, що у Тегерані українським слідчим вдалося ознайомитися з результатами слідчого експерименту.

За домовленістю з іранською стороною, озвучувати їх не можу. Але за підсумком скажу, що тепер питань ще більше, ніж відповідей, — сказав заступник генпрокурора.



Нагадаємо, 8 січня літак «Міжнародних авіаліній України» після вильоту з аеропорту в Тегерані зазнав аварії. На його борту перебувало 176 осіб, усі вони загинули (зокрема 11 громадян України — двоє пасажирів і дев’ятеро членів екіпажу). Пасажирами авіалайнера також були громадяни Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії. Спочатку іранська сторона стверджувала, що авіакатастрофа сталася через технічні проблеми літака, але 11 січня Іран визнав, що літак збили його військові.

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що Іран пропонував виплатити по 80 тис. дол. родичам жертв трагедії.