Иран не допускает Киев к допросу подозреваемых. Фото: 5.ua

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Расследование сбития «Боинга» МАУ задерживается из-за сопротивления Ирана. Тегеран тщательно замалчивает информацию о фигурантах дела.

Оно находится на стадии досудебного следствия и все, что происходит, Украина узнает или со СМИ, или со слов иранской стороны. Об этом рассказал в интервью изданию «Цензор.НЕТ» заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, еще в январе Украина просила предоставить копии документов для подтверждения вины, но до сих пор не получила ответ.

Целенаправленно замалчиваются данные о подозреваемых, их анкетные данные, полномочия и обязанности, степень причастности и уровень ответственности каждого, — рассказал Мамедов.

Как отметил заместитель генпрокурора, иранская сторона расследует факт непреднамеренного убийства, предусматривающий три года тюрьмы, и категорически не воспринимает украинскую квалификацию об особо тяжком преступлении.

Как неоднократно я объяснял, что без ответов на наши вопросы для установления всех деталей происшествия, мы не имеем права по закону исключать возможный характер совершения умышленного преступления в этом случае. Для другой квалификации нужны веские основания и факты. Украинские следователи так и не смогли их допросить, — сказал прокурор.

Кроме того, Мамедов добавил, что в Тегеране украинским следователям удалось ознакомиться с результатами следственного эксперимента.

По договоренности с иранской стороной, озвучивать их не могу. Но по итогам скажу, что теперь вопросов еще больше, чем ответов, — сказал заместитель генпрокурора.



Напомним, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. На его борту находились 176 человек, все они погибли (в том числе 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа). Пассажирами авиалайнера также были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Сначала иранская сторона утверждала, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, но 11 января Иран признал, что самолет сбили его военные.

В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что Иран предлагал выплатить по 80 тыс. долл. родственникам жертв трагедии.