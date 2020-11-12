Очень тупые — Богдан продолжает троллить власть, фото — УП

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, напомнил о себе очередным троллингом бывших коллег во власти.

Сначала он в комментариях к посту председателя Верховной Рады назвал парламент «рассадником» коронавируса. 12 ноября после решения правительства о карантине выходного дня Богдан опубликовал на своей странице в Фейсбук отрывок из мультфильма «Ледниковый период» с таким недвусмысленным диалогом персонажей:

— Вы что не боитесь конца света?

— Мы очень, очень тупые.

Ни на что не намекаю, все совпадения случайные! — подписал отрывок мультфильма Богдан.

11 ноября экс-глава Офиса президента отреагировал троллингом на новость о заболевании председателя Рады Дмитрия Разумкова коронавирусом. В комментариях под постом Разумкова бывший глава ОП написал: «У вас там что? Коронавирусный рассадник?».

Напомним, что спикер Верховной Рады заболел COVID-19 сразу после того, как болезнь обнаружили у президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Разумков продолжит работать дистанционно. Зеленского и Ермака положили в «Феофанию».