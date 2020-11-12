Дуже тупі — Богдан продовжує тролити владу, фото — УП

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Ракурс

Андрій Богдан, екс-голова Офісу президента, нагадав про себе черговим тролінгом колишніх колег у владі.

Спочатку він у коментарях до посту голови Верховної Ради назвав парламент «розсадником» коронавірусу. 12 листопада після рішення уряду про карантин вихідного дня Богдан опублікував на своїй сторінці у Фейсбук уривок з мультфільму «Льодовиковий період» із таким недвозначним діалогом персонажів:

— Ви що не боїтеся кінця світу?

— Ми дуже, дуже тупі.

Ні на що не натякаю, всі співпадіння випадкові! — підписав уривок мультфільму Богдан.

11 листопада екс-голова Офісу президента відреагував тролінгом на новину про захворювання голови ВР Дмитра Разумкова на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова колишній очільник ОП написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради захворів на COVID-19 відразу після того, як хворобу виявили у президента Володимира Зеленського та очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Разумков продовжить працювати дистанційно. Зеленського і Єрмака поклали у «Феофанію».