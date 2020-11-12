День Холостяка приніс AliExpress рекордні 74 млрд доларів

Aliexpress. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n146398-den-holostyaka-prynis-aliexpress-rekordni-74-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд доларів.

Рішення збільшити час розпродажу було прийняте через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Через COVID-19 багато китайців не можуть виїхати за кордон. Це фактично стимулює онлайн-споживання, — заявив віцепрезидент компанії Лю Бо.

Під час розпродажу покупці онлайн-платформи придбали понад 16 мільйонів товарів та побили минулорічний рекорд продажів. Попри такі успіхи китайська торгова група втратила 10% своєї ринкової вартості після рішення китайської влади пригальмувати продаж акцій дочірньої компанії Ant Group.

Наголосимо, що свято Дня холостяка запровадили китайські студенти на противагу Дню святого Валентина. Дата «11.11» була обрана через те, що нагадує «голі гілки» — так у Китаї називають одинаків.

Традиційні розпродажі у цей день торгова платформа Aliexpress почала влаштовувати у 2009 році. У такий спосіб компанія хотіла спонукати людей купляти товари для себе, не очікуючи на якісь свята, аби робити подарунки комусь. Попередній рекорд компанія встановила у 2019 році — тоді вторгували 38,4 млрд доларів за 24 години.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна гвардія України оригінально долучилася до «чорної п’ятниці» — традиційного дня знижок та розпродажів.