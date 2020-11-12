ОПЗЖ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n146397-opzj-pidibralasya-do-vershyny-politychnogo-reytyngu-infografika.html

Ракурс

«Слуга народу» продовжують утримувати лідируючі позиції у рейтингу політичних сил. Згідно з соціологічним опитування, яке провела група «Рейтинг», на початку листопада за президентську політсилу готові віддати свої голоси 22,7% тих, хто має намір голосувати та визначився з вибором.

Найбільше прихильників президентської політсили зафіксували на півдні України. Про це йде мова у результатах нового опитування «Рейтингу».

«Дихає у спину» партії президента політична сила «Опозиційна платформа — За життя». За неї готові віддати голоси 17,1% з тих, хто визначився. Основний електорат партії також сконцентрувався у традиційних для себе регіонах — на півдні та сході.

Третє місце серед політичних сил займає партія п’ятого президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» з результатом у 15,4%. Найбільше прихильників «ЄС» було зафіксовано у Києві та на заході країни.

Наступною у рейтингу політичних партій йде «Батьківщина». За неї готові віддати свій голос 8,0% виборців, переважна більшість яких проживає у центральній Україні та у селах.

Інші політичні сили набрали менш як 5% симпатій виборців.

Опитування проводилося 2−3 листопада серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення та складає 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.