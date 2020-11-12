ОПЗЖ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n146397-opzj-podobralis-k-vershine-politicheskogo-reytinga-infografika.html

Ракурс

«Слуга народа» продолжают удерживать лидирующие позиции в рейтинге политических сил. Согласно социологическому опросу, проведенному группой «Рейтинг», в начале ноября за президентскую политсилу готовы отдать свои голоса 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Больше всего сторонников президентской политсилы зафиксировали на юге Украины. Об этом говорится в результатах нового опроса «Рейтинг».

«Дышит в спину» партии президента политическая сила «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее готовы отдать голоса 17,1% из тех, кто определился. Основной электорат партии также сконцентрировался в традиционных для себя регионах — на юге и востоке.

Третье место среди политических сил занимает партия пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с результатом в 15,4%. Больше всего сторонников «ЕС» было зафиксировано в Киеве и на западе страны.

Следующей в рейтинге политических партий идет «Батькивщина». За нее готовы отдать свой голос 8,0% избирателей, подавляющее большинство которых проживает в центральной Украине и в селах.

Другие политические силы набрали менее 5% симпатий избирателей.

Опрос проводился 2−3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения и составляет 2000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.